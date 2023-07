VIDEO Furtuna a făcut DEZASTRU la Bleșteni, Edineț. Case fără acoperișuri și roadă distrusă: "A fost potop, e tragedie mare"

O furtună puternică a făcut ravagii în mai multe localități din raionul Edineț. Vijelia din seara de 25 iulie a rupt mai mulți copaci, a smuls acoperișuri, a avariat automobile și a blocat drumuri locale. În comuna Bleșteni fiecare a doua casă a fost afectată. Gospodarii vorbesc cu lacrimi în ochi despre consecințele intemperiei.

Ofemeie de 82 de ani povestește cu lacrimi în ochi, că niciodată nu a văzut o furtună atât de puternică.

„Eu m-am speriat, m-am trântit jos, parcă era incendiu. Eu am 82 de ani, dar așa ceva nu am mai văzut. Păi iată mi-a descoperit casa, de aici, de la poartă. În casă totul e ud, a intrat apa în casă și tot a murat. Nu îmi trebuie pomi, nu îmi trebuie nimic. Vreau să îmi acopere casa să am unde sta”, spune Parascovia Florea.

„Un an nu are de când nu e acoperită și tot e rupt. În casă tot a curs, dacă a fost o cantitate mare de apă. Noi aseară cu fata nu am avut unde să dormim. Paturile sunt pline cu apă, mobila e plină cu apă, laminatul e totul umflat. Păreții toți curși, e grozăvie”, declară o altă femeie.