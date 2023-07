VIDEO Fostul viceprimar Victor Chironda va candida la funcția de primar al Capitalei. Ce partid l-a desemnat

"Suntem bucuroși să anunțăm că am identificat cel mai potrivit candidat la funcția de Primar General al Capitalei, pe Victor Chironda. Ne angajăm să desfășurăm o campanie constructivă, pozitivă și orientată spre soluții concrete. Am hotărât să alegem un candidat din afara formațiunii, cu șanse reale de a câștiga scrutinul. Vom veni cu promisiuni electorale realiste și argumentate, strategii pe termen lung și un plan de modernizare a Capitalei", a spus Plîngău.

La rândul său, Victor Chironda a mulțumit Platformei DA pentru susținere și a declarat că fără un Chișinău european nu va fi posibilă o țară europeană.

"Mi-am dedicat activitatea profesională acestui oraș și dispun de experiența necesară. În calitate de viceprimar am realizat proiecte importante și îmi propun să demonstrez că orașul se poate dezvolta și deveni confortabil pentru cetățeni. Am acumulat experiență și am demonstrat că știu și pot schimba lucrurile spre bine. (...) Îmi doresc să aduc orașul la un nou nivel de dezvoltare. Mulțumesc Platformei DA pentru deschidere și susținere. Chișinăul trebuie să tindă să fie un oraș european. Fără un Chișinău european nu va fi posibilă o țară europeană”, a spus Victor Chironda.

Victor Chironda a fost viceprimar al Capitalei responsabil de urbanism și mobilitate urbană. Acesta este expert în dezvoltare urbană durabilă. Chironda a candidat la șefia Capitalei la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 și a devenit consilier municipal.

Alegerile locale în Chișinău ar urma să aibă loc în toamnă, deocamdată însă nu a fost anunțată o dată concretă.