VIDEO Fenomen meteorologic extrem de rar! A nins în Africa de Sud!

Locuitorii din Johannesburg s-au trezit astăzi cu o zăpadă care acoperise uşor acoperişurile şi grădinile, în timp ce frontul rece care a lovit ţara la sfârşitul săptămânii trecute s-a transformat într-un sistem meteorologic cunoscut sub numele de ciclon cu nucleu rece.

„Ultima dată când am avut o astfel de vreme a fost în 2012”, a declarat pentru AFP Puseletso Mofokeng de la Centrul sud-african de meteorologie (SAWS), citat de Agerpres.

Happy Monday South Africa! Stay warm! Here’s the scene at #EllisPark Stadium in #Johannesburg ????❄️????????#snow #winter #southafrica https://t.co/vb31oo6bRa pic.twitter.com/jcJkGInIa9