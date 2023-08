VIDEO Explozie masivă la o benzinărie din Daghestan, în Rusia. Cel puțin 35 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite

O explozie masivă la o benzinărie din sudul regiunii ruse Daghestan a ucis cel puțin 35 de persoane și a rănit peste 100, au declarat marți oficialii locali. Trei dintre morți erau copii, a declarat guvernatorul Daghestanului, Serghei Melikov.



Explozia a avut loc luni seară, la periferia orașului Mahacikala, capitala regiunii. Un incendiu a izbucnit la un atelier de reparații auto și s-a extins la o benzinărie din apropiere, declanșând o explozie, potrivit RIA Novosti. Ministerul Afacerilor Interne din Daghestan a raportat că doar două din opt rezervoare au explodat.

Incendiul care a urmat s-a extins pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Conform unui martor citat de Izvestia, incendiul a izbucnit într-o zonă în care erau parcate maşini şi s-a extins la benzinărie. Potrivit presei ruse, proprietarul atelierului de reparații auto a fost plasat în arest preventiv.

????????Police arrest the owner of a car workshop where they say the #Makhachkala fire started before causing explosions at a fuel station



SHOT says no-one detained from Nafta24 company which has myriad govt contracts + supplies the station where the owner repeatedly broke safety laws pic.twitter.com/m4bbhZxjyB