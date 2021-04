(VIDEO) EXCLUSIV! Polițistul care a fost strivit între două automobile la Bălți, despre coșmarul prin care a trecut: "Am căzut jos și..."

Unul din polițiștii implicați în accidentul de sâmbătă noaptea, din orașul Bălți, era în ultima zi de muncă, după ce demisionase din motive personale. Polițistul strivit între cele două automobile rămâne în spital şi are nevoie de operaţie la umărul fracturat.

"Totul s-a întâmplat aşa de repede că am reuşit doar să fac o săritură în sus, am sărit pe capota maşinii care venea spre noi. A fost lovitura, am căzut jos şi după asta nu am mai văzut nimic. Am văzut numai când a venit ambulanţa.", a spus poliţistul de patrulare.

Ceilalți doi polițiști au avut mai puțin de suferit și continuă tratamentul acasă.

Accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 2:00 noaptea, în oraşul Bălţi. Un șofer de 35 de ani a lovit o maşină de poliţie, care a fost proiectată în alta parcată în faţa ei. În consecinţă, un inspector de 28 de ani a fost lovit din plin, iar altul de 31 de ani a fost strivit între cele două automobile. Ceilalţi doi poliţişti care se aflau în preajmă s-au ales cu diverse traumatisme.

Iniţial, oamenii legii au fost transportaţi la spitalul de urgenţă din Bălţi, unde doar agentul de patrulare de 31 de ani mai este internat. Starea lui de sănătate s-a îmbunătăţit şi el a fost transferat de la terapie intensivă în secţie de traumatologie. Bărbatul a suferit mai multe fracturi, la cap, picioare şi la un umăr.

În urma investigaţiilor, s-a stabilit că şoferul de 35 de ani, care s-ar face vinovat de accident, era beat. Pasagera acestuia, de 47 de ani, a încercat să-i ducă în eroare pe oamenii legii, spunând că ea s-ar fi aflat la volan. Poliţia a iniţiat un proces penal pentru încălcarea regulilor de securitate şi conducerea maşinii în stare de ebrietate. Conducătorul auto a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o amendă de la 47 la 67 de mii de lei sau până la patru ani de închisoare.