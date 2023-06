VIDEO Donald Trump a fost pus sub arest în dosarul în care este acuzat că a furat documente secrete

Donald Trump a fost pus sub arest, după ce a ajuns la Tribunalul din Miami. Cortegiul său de mașini a fost filmat intrând în incinta tribunalului, potrivit BBC, citat de Digi 24.

Fostului președinte SUA i se vor lua amprentele, însă este posibil să nu fie nevoie de o fotografie de identificare, având în vedere că acesta este ușor de recunoscut.

Trump nu-și va petrece noaptea în închisoare, cel puțin nu încă. Potrivit CNN, se așteaptă ca Trump să fie eliberat pe baza unei promisiuni că se va prezenta la viitoarele întâlniri cu instanța, transmite The Guardian.

În fața tribunalului s-au adunat mai mulți susținători ai fostului președinte, în timp ce elicopterele survolau deasupra.

Donald Trump, formally arrested on federal charges, will soon appear in court. pic.twitter.com/OStVE0FN6Y