(VIDEO) "Din momentul când l-am lăsat, eu nu am mai trăit." De ce a minţit mama bebeluşului abandonat

Femeia care şi-a abandonat copilul în scara unui bloc de locuit din sectorul Buiucani al Capitalei regretă gestul ei. Mama a povestit reporterilor emisiunii Vorbeşte Moldova de la Prime ce s-a întâmplat cu ea după ce s-a aflat adevărul.

"- În seara ceea eu am găsit doar spusele şi primele concluzii că copilul a fost abandonat, lăsat în primejdie şi mama este în căutare. Eu nu ştiam că acolo sunt camere, eram practic eram încrezută că nu o să mă găsească. Eu am căutat tot internetul imaginile ca să văd ce este acolo.

- Şi totuşi de ce aţi minţit?

- Eu am mers până la urmă cu idea ştiind că rezultatele o să fie pozitive, dar eu nu puteam să recunosc. Eu ştiam că din moment ce recunosc, dar trebuia să recunosc pentru că nu am făcut o crimă rece şi îl vreau înapoi. Din momentul în care l-am lăsat eu nu am mai trăit. Eu nu aveam poftă de viaţă, până în ultimul moment nu am vrut să spun lucrurile acestea şi de aceea nici nu recunoşteam. Pentru ca să nu dau explicaţie de ce.", a povestit mama bebeluşului.