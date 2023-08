VIDEO. Cozi imense în fața unei bănci. Clienții fără niciun ban în cont, au putut să retragă până la 1.000 de euro de la bancomat din cauza unei erori

O eroare apărută în aplicația online a Băncii Irlandei le-a permis clienților fără niciun ban în cont să transfere fonduri într-un cont digital, pe care apoi au putut să le retragă de la bancomat, potrivit Sky News, citează digi24.ro. Transferând bani pe care în realitate nu îi dețineau într-un cont digital Revolut, mai mulți clienți au reușit să scoată până la 1.000 de euro de la bancomat, cu toate că banca insistă că limita zilnică de retragere de fonduri este de 500 de euro.

Mai multe videoclipuri apărute pe rețelele sociale arată cum în fața bancomatelor Băncii Irlandei din mai multe orașe s-au format cozi lungi de oameni. În unele cazuri, a fost nevoie de intervenția poliției.

Banca a confirmat marți că lucrează la remedierea unei probleme tehnice care a afectat mai multe servicii, inclusiv aplicația mobilă și portalul de online banking 365Online. Clienți au fost avertizați că orice sumă de bani transferată sau retrasă peste limitele normale „va fi debitată din contul lor”.

Începând de miercuri, banca a anunțat că atât aplicația, cât și portalul funcționează normal și și-a cerut scuze pentru întreruperi. Eroarea tehnică a fost precedată de o altă problemă de IT cu care banca s-a confruntat în luna iunie, dar care nu le-a permis clienților să acceseze fonduri pe care nu le aveau în cont.

IRELAND ???????? Irish police monitor a queue after Bank of Ireland IT blunder allows customers who have no money get access to up to €1,000 in cash at ATMs pic.twitter.com/Rq5bQOPrhJ

Bank of Ireland in Navan, major fault allowing money to be drawn out even if you have none in the bank. Where are the Gardai? pic.twitter.com/XujVzIhdAr