VIDEO Coranul, ars din nou la Stockholm. Manifestația pune în pericol aderarea Suediei la NATO

Un bărbat a rupt și ars un exemplar al Coranului în fața moscheii centrale din Stockholm miercuri, un nou incident care periclitează ridicarea obiecțiilor Turciei față de aderarea țării nordice la NATO, relatează Reuters, potrivit digi24.

