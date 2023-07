VIDEO Contraofensiva ucraineană câștigă teren pas cu pas. Kievul revendică victorii în Sud și în Est. „Ultimele zile au fost deosebit de fructuoase”

Contraofensiva ucraineană a produs puține rezultate vizibile. Cu toate acestea, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a calificat, luni, drept „dificile” luptele pe care forțele sale le poartă contra armatei ruse de invazie și a salutat ceea ce a numit „progresele” contraofensivei lansate la începutul lunii iunie.

Минулий тиждень на фронті був важкий. Але ми маємо успіхи.



Рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком. Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги!



Слава нашим героям!

