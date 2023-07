VIDEO Cel mai mare vas de croazieră din lume a fost lansat la apă. Vezi cum arată și care este principala atracție a navei

Cea mai mare navă de croazieră din lume a ieşit din şantierul naval din Finlanda și e pregătită de prima incursiune în largul mării pentru teste, înainte de livrarea probabilă în luna octombrie a acestui an, transmite CNN, citează dcnews.ro.

Este vorba despre mult aşteptata navă maritimă "Icon of the Seas" al Royal Caribbean International. o ambarcaţiune de dimensiuni megalitice. Are o lungime de 365 de metri și o greutate estimată la peste 250.000 de tone.

În ianuarie 2024 este programată să-şi înceapă voiajul pe apele Caraibelor. Se estimează că va putea avea la bord aproximativ 5.610 pasageri și 2.350 de membri ai echipajului.

Parc acvatic plutitor

Principala atracţie va fi, fără doar şi poate, cel mai mare parc acvatic pe mare din lume. Denumit Category 6, acesta va avea 6 tobogane de apă, 7 piscine și 9 jacuzzi, toate prezente, evident, pe vas. Președintele și directorul executiv al Royal Caribbean International, Michael Bayley, spune că nava este pe cale să se alăture flotei Royal Caribbean pe 26 octombrie, înainte de debutul său din 2024.

În prezent, deţinătorul titlului de cea mai mare navă de croazieră din lume este o altă navă din flota Royal Caribbean, Wonder of the Seas, care a făcut prima călătorie anul trecut și are o lungime ceva mai mică, de 1.188 de picioare, cu 18 punți de explorat.

Royal Caribbean International prezintă Icon of the Seas ca fiind cea mai de top construcţie pe linie de croazieră, dotată cu cele mai avansate tehnologii din ultimii 50 de ani. „Îl poziționăm ca fiind cea mai bună vacanță de familie, iar când faci un pas înapoi și privești la toată energia și timpul care au fost investite în crearea acestei nave, este uluitor”, a declarat Bayley.

Icon a finalizat primul set de teste pe mare la 22 iunie, potrivit unui comunicat al Royal Caribbean. „În timpul primului său set de teste pe mare, Icon of the Seas a parcurs sute de mile, timp în care au fost testate motoarele principale, corpul navei, sistemele de frânare, direcția, nivelul de zgomot și vibrații”, se arată în declarație. „Totul a fost făcut la timp, așa cum era prevăzut în program, în ciuda faptului că plecarea ei a fost întârziată din cauza condițiilor de vânt”.