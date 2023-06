VIDEO Blindate pe străzile din Moscova. Regim de operaţiune antiteroristă în capitala rusă și mai multe regiuni

Măsuri de securitate fără precedent în capitala rusă. Moscova e în alertă după declaraţia de război a liderului Wagner. Comitetul antiterorist al Rusiei a declarat că impune un regim antiterorist în capitala rusă și în regiunea înconjurătoare. Măsurile de securitate au fost consolidate în capitală, iar străzile care duc către clădirea prezidenţială au fost blocate de poliţişti. Ministerul Apărării a fost înconjurat, de asemenea, de vehicule blindate. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu mai multe blindate, filmate în apropiere de Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Rus.

Moscow tonight.



Nothing says "we're winning in Ukraine" like having your military blocking the roads in your own capital. ????????



"All according to plan!"#RussiaIsCollapsing #Wagner #Moscow pic.twitter.com/9JuFZ3DKVX