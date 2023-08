VIDEO. Bază militară rusă atacată cu drone. Patru avioane au fost distruse

Dronele ucrainene au vizat Rusia în atacuri desfăşurate peste noapte care au distrus avioane militare şi au perturbat traficul aerian, au declarat oficialii ruşi miercuri dimineaţă, relatează Reuters.

Atacuri ale avioanelor fără pilot ucrainene au fost raportate în regiunile Pskov, Briansk, Kaluga, Orlov şi Riazan, precum şi în peninsula Crimeea ocupată de Rusia, au declarat oficialii ruşi.

Ucraina şi-a intensificat războiul dronelor în ultimele luni, lovind deseori ţinte pe teritoriul Rusiei, în paralel cu o ofensivă terestră care întâmpină o rezistenţă puternică pe liniile de front din sud şi est.

Cel mai semnificativ atac pare să fi fost în Pskov, la aproximativ 660 km nord de frontiera ucraineană, în apropiere de graniţele cu Estonia şi Letonia, unde oficialii ruşi au declarat că patru avioane militare de transport Il-76 au fost avariate, citează digi24.ro.

Agenţia de ştiri TASS, care citează serviciile de urgenţă, a relatat că patru avioane de transport Il-76, pe care armata rusă s-a bazat mult timp, au fost avariate pe aerodromul militar. Două dintre avioane "au fost cuprinse de flăcări", a adăugat agenţia.

Imagini publicate de guvernatorul din Pskov pe aplicaţia de mesagerie Telegram arată fumul care se ridică dintr-un incendiu mare, în timp ce se aud sirene şi o explozie. Alte postări pe canalele Telegram au arătat sisteme antiaeriene în acţiune în jurul oraşului, care se află la doar 32 km est de graniţa cu Estonia.

"Potrivit evaluărilor iniţiale, nu s-a întâmplat nimic grav, dar este greu de determinat acest lucru pe timp de noapte. Dacă totul este în ordine, aeroportul îşi va relua operaţiunile normale joi", a scris guvernatorul Mihail Vedernikov pe Telegram, adăugând că nu s-au înregistrat răniţi.

Pe de altă parte, oficiali militari şi din domeniul apărării din Rusia au declarat că trei drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii sudice Briansk, una deasupra regiunii centrale Orlov şi una deasupra regiunii Riazan, la sud de Moscova.

Spaţiul aerian din jurul aeroportului Vnukovo din Moscova a fost închis pentru scurt timp, a relatat TASS.

❗️ #Pskov. Emergency services report that four Il-76 aircraft were damaged after a drone attack on a military airfield. At least 20 drones were involved in the attack on Pskov, Russian media reported.



Local residents publish footage of the situation in the city. pic.twitter.com/aKVgAkuQDy