(VIDEO) Atac israelian asupra unui spital din Gaza. Cel puțin 500 de oameni au fost uciși

Aviația israeliană a bombardat un spital din Gaza. Cinci sute de oameni au fost uciși, informează BBC care citează un comunicat Hamas. Avioanele israeliene au lovit Spitalul Baptist din Gaza.

Ministrul palestinian al Sănătății a declarat, citat de CNN, că „între 200 și 300 de oameni” au fost uciși în urma atacului israelian, scrie Digi24.ro.

Armata israeliană nu a comentat până în prezent acuzațiile lansate la adresa sa legate de bombardarea spitalului din Gaza.

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene (IDF) a spus, citat de BBC, că în prezent „cauza este încă necunoscută, armata cercetează detaliile”.

„Vă vom ține la curent cu informațiile, când le vom avea”, a spus Hagari.

Sute de palestinieni au ieșit în stradă în Cisiordania, în semn de protest ca urmare a bombardamentului asupra spitalului al-Ahli Arab din orașul Gaza, informează Al Jazeera.

Oficialii palestinieni au acuzat aviația israeliană de atacul în urma căruia au murit cel puțin 500 de civili.

Sunt proteste în Cisiordania în orașele Nablus, Tulkarem și Jenin to protest the Israeli air raid on al-Ahli Arab Hospital in Gaza City.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat trei zile de doliu în urma bombardamentului israelian asupra spitalului arab al-Ahli din Gaza, relatează agenția oficială palestiniană de presă WAFA, citată de Al Jazeera.