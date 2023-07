VIDEO Atac cu rachete asupra unui imobil rezidenţial din Liov. 4 persoane, ucise. Zelenski a promis un răspuns "tangibil"

Patru persoane şi-au pierdut viaţa, joi, la Liov, într-un atac cu rachetă asupra unei clădiri rezidenţiale, a anunţat primarul acestui oraş din vestul Ucrainei, relatează AFP, potrivit Agerpres. Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promis inamicului un răspuns tangibil.

"Va exista în mod cert un răspuns dat inamicului. Un răspuns tangibil", a declarat Zelenski pe Telegram, într-un mesaj însoţit de o înregistrare video în care se pot distinge mai multe clădiri puternic avariate.

