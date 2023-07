VIDEO ATAC cu drone la Moscova. Fragmente de drone, găsite la 2 km de Ministerul Apărării

Două drone lansate de Ucraina au atacat Moscova în dimineața zilei de luni, 24 iulie, dar au fost interceptate şi distruse, a anunţat Ministerul rus al Apărării, potrivit Reuters. Agenţiile de presă de stat din Rusia au raportat că fragmente de drone au fost găsite la doi kilometri de clădirile ministerului, notează Digi24.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin a afirmat că două clădiri nerezidenţiale au fost lovite în timpul atacului, care a avut loc în jurul orei 4 dimineaţa.

Fragmentele unei drone au fost descoperite luni dimineaţă la Moscova pe o arteră importantă în apropierea Ministerului rus al Apărării.

Nu este clar dacă dronele au lovit clădirile atunci când au fost doborâte sau dacă au vizat în mod deliberat clădirile.

Nici Ministerul Apărării şi nici primarul nu au precizat unde au fost interceptate dronele.

Breaking????????

An explosion on Komsomolsky Prospekt in Moscow around 1.3 km close to the Russian Ministry of Defense Russia???????? https://t.co/yqUVyl1bWf pic.twitter.com/357tgFfFgo