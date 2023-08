VIDEO Atac aerian de amploare al Rusiei în vestul Ucrainei. Trei persoane au fost ucise și zeci rănite

Rusia a lansat marţi un atac aerian pe scară largă asupra regiunii Liov din vestul Ucrainei şi a regiunii Volînia din nord-vest, lovind mai multe clădiri, ucigând trei oameni şi forţând evacuări, au declarat oficiali ucraineni, citaţi de Reuters. Presa ucraineană a relatat că, potrivit informaţiilor preliminare, atacul de marţi a fost cel mai mare atac aerian asupra regiunii Liov de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

Una dintre rachete a căzut în curtea unei grădiniţe, fără a face însă victime.

Trei oameni au fost ucişi şi mai mulţi spitalizaţi la Luţk după ce sediul unei firme a fost lovit, a anunţat pe Telegram Iurii Pohulîaiko, guvernatorul regiunii Volînia.

Yet another massive Russian missile attack on Ukraine last night. Yet another sleepless night full of terror for many Ukrainians.



- Lutsk region: an industrial object hit. 3 people dead



- Lviv: a missile flew into the yard of a kindergarten and destroyed its building. Over 100… pic.twitter.com/0PPN3qi6OI