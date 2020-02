(VIDEO) "Am născut acasă, sângeram, i-am tăiat singură buricul". Tânăra care şi-a abandonat bebeluşul a făcut DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE

Dezvăluiri cutremurătoare la emisiunea "Vorbește Moldova". Tânăra care şi-a abandonat micuţul într-un cărucior străin, dintr-un cămin de tip familial din Capitală a mărturisit că despre sarcina ei nu a ştiut nimeni. Femeia a născut fără supravegherea medicilor chiar la ea acasă.

Cristina a acceptat să ofere un interviu, în exclusivitate, pentru reporterii de la Prime, în care a vorbit de motivele care au adus-o la gestul necugetat, dar şi despre durerea sufletească pe care o simte.

"M-am pus la podea, eram în casă doar eu şi fetiţa, mă străduiam la maxim să reduc din sunetele de durere, ca să nu o trezesc pe ea şi să nu mă audă vecinii. Când a ieşit, eu nu mă gândeam la mine, că am nevoie de ajutor sau ceva de genul, că sângeram, simţeam ameţeli, îmi puteam pierde cunoştinţa, dar n-am putut asta. El avea nevoie de ajutor, se putea trezi fetiţa să-l rănească şi eu m-am ţinut să nu leşin. Eu singură i-am tăiat buricul copilului şi l-am spălat", a explicat mama copilului abandonat.



Tânăra mai povesteşte cu lux de amănunte despre ultima zi în care şi-a văzut copilul. Iniţial aceasta a vrut să-l lase la Policlinica Numărul 12, însă acolo erau camere de luat vederi.



"Eu până în ultimul moment nu am putut să dau nume la acest copil, până în ultimul moment nu am putut să o fac emoţional, moral. Nu puteam să-i dau nume. - Cum îi spuneai? - Prinţul meu. Eu l-am luat la piept, l-am hrănit, ştiam că e ultima oară. Mă gândeam că îl hrănesc şi ne ducem. De două ori nu l-am putut lăsa, nu mă puteam scula de lângă dânsul. L-am îmbrăcat, i-am făcut o poză, i-am pus scurta fetei care era molcăluţă, am pus-o în geantă, ca să nu-l doară la căpuşor. Am aranjat atent şi am ieşit din casă", a explicat femeia.



Femeia mai spune că nu avea susţinere din partea nimănui, iar acesta a fost principalul motiv de ce şi-a abandonat copilul de nici o lună.



"Eu știam că eu nu o să am susținere. Eu o să fiu iarăși presată, judecată. Iarăşi o să fiu de la mama îmboldită cu chestia că uite la viaţa ta, ce e din viaţa ta. Eu nu voiam ca mama iarăși să fie judecată de lume", a spus mama copilului abandonat.



În acelaşi interviu femeia recunoaşte că ştie cine este tatăl bebeluşului şi că nu dorea să-l preseze cu asta sau să ceară ceva de la dânsul: "Eu îl ştiu pe tatăl copilului meu, dar să-l "ţin cu asta" nu vreau. Nu îmi trebuieşte mie acest bărbat".



În ediţia de mâine a emisiunii "Vorbeşte Moldova" cea mai căutat mamă din ţară se va întâlni cu tatăl copilului.

Îşi vor schimba părerea invitaţii emisiunii după interviul cutremurător şi care va fi reacţia părinţilor tinerii aflaţi în exclusivitate la ora 20:00 la Prime TV.