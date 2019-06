(VIDEO) Alexandru Jizdan: Tribuna de la Parlament s-a transformat într-un loc de unde se citesc rechizitorii şi învinuiri la adresa PDM

Această declaraţie a fost făcută astăzi, de către deputatul democrat Alexandru Jizdan din plenul Parlamentului, după ce socialiştii au propus un proiect de lege care prevede ca membrii Consiliului Suprem de Securitate (CSS) să fie obligaţi la cerere să prezinte unele informaţii, iar dacă aceştia vor refuza, să fie pedepsiţi administrativ sau chiar penal.

Socialistul Vasile Bolea, care a prezentat proiectul, a argumentat prin faptul că în perioada 2017-2019, unii membri ai CSS au boicotat instituţia şi nu s-au prezentat la şedinţe, sau au refuzat să ofere anumite informaţii.

Drept răspuns, fostul Ministru de interne, Alexandru Jizdan a infirmat cele spuse de Bolea.

"Infirm acest lucru. Verificând ultimele info care le-a semnat ministrul Jzdan o sa vedeţi că am semnat toate răspunsurile. Tot timpul am răspuns. Pâna când am înteles că acest Consiliu a fost politizat. Vă aduceţi aminte de cazul când au fost expulzaţi cinci membri ai Ambasadei Federaţiei Ruse? În câteva zile au fost organizate şedinţe CSS unde noi ne-am prezentat. În loc de a fi examinate cauzele, totuşi s-a insistat asupra faptului cum a fost documentat, care au fost instrumentele folosite, s-a insistat care au fost persoanele sub acoperire. Refuzul SIS de a prezenta astfel de info a generat multe supărări. Atunci a fost clar că a devenit politic", a declarat Jizdan.