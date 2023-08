VIDEO 7 morți și 67 de răniți într-un atac rusesc cu rachete asupra unul bloc de locuințe din Donețk

7 persoane au fost ucise și 67 rănite, luni, într-un atac cu două rachete ruseşti asupra unei clădiri rezidenţiale din Pokrovsk, estul Ucrainei, regiune în care armata rusă susţine că câştigă teren în ultimele zile. Printre morți, se numără doi salvatori şi un militar. Nouă poliţişti şi un militar au fost, de asemenea, răniţi, însă majoritatea răniţilor sunt civili, inclusiv un membru al Consiliului local, au declarat oficiali ucraineni.

Într-o postare pe platforma X (fostul twitter), președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat dur atacul și a postat un videoclip în care sunt scoși oameni de sub dărâmăturile unei clădiri cu cinci etaje distruse de bombardamente.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR