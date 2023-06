VIDEO 15 MORȚI în Canada după ce un camion a lovit un autobuz pe autostradă. Cel mai grav accident din ultimii ani

Cel puţin 15 persoane au murit şi alte zece au fost rănite joi, într-un accident petrecut în centrul Canadei în care au fost implicate o semiremorcă şi un microbuz care transporta persoane în vârstă, transmite AFP.



Cele două vehicule s-au ciocnit în jurul prânzului la intersecţia a două autostrăzi la aproximativ două ore de Winnipeg, capitala provinciei Manitoba.

În autobuz se aflau circa 25 de persoane, majoritatea în vârstă. Cei mai mulți erau din Dauphin, Manitoba și din zonele învecinate. Pasagerii autobuzului se îndreptau spre un cazinou din Carberry, a relatat CBC News, citând un purtător de cuvânt al cazinoului, transmite Digi24.





Premierul Justin Trudeau a transmis pe Twitter un mesaj în care a adresat ”cele mai profunde condoleanţe celor care au pierdut pe cineva drag”. ”Mă gândesc la cei răniţi. Nu îmi pot imagina durerea pe care cei afectaţi o simt”, a spus el.

The news from Carberry, Manitoba is incredibly tragic. I’m sending my deepest condolences to those who lost loved ones today, and I’m keeping the injured in my thoughts. I cannot imagine the pain those affected are feeling – but Canadians are here for you.