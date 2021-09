Victorie uriașă pentru Simona Halep! Românca și-a învins adversara în trei seturi

Simona a eliminat-o din competiție pe reprezentanta Kazahstanului, Elena Rîbakina. Halep s-a impus în trei seturi cu scorul de 7-6 4-6 6-3 și a acces pentru a treia oară în carieră în această fază a competiției de la New York.„Cu siguranță a fost un meci foarte greu. Am știut înaintea partidei că va fi dificil pentru că am mai jucat anterior cu ea și au fost meciuri de trei ore sau trei ore și jumătate. Știam că este foarte puternică. Ea pune presiune pe adversar, deci trebuia să fiu tare și calmă.”, a spus Simona Halep.Tenismena română va juca în optimile de finală cu ucraineanca Elina Svitolina, medaliată cu bronz la ultima Olimpiadă și în același timp favorita numărul cinci a turneului.Halep, care anul trecut nu a participat la US Open, şi-a asigurat un cec în valoare de 265 mii de dolari şi 240 de puncte în clasamentul WTA pentru calificarea în optimile de finală.