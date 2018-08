VICTORIE SENZAȚIONALĂ! Tricolorii s-au impus în fața Muntenegrului cu 3-2

FOTO: PUBLIKA.MD

Echipa națională de volei masculin a Republicii Moldova a obținut o victorie superbă în prima partidă din cadrul preliminariilor Campionatului European din anul 2019. "Tricolorii" s-au impus dramatic la Ciorescu în fața Muntenegrului cu scorul de 3-2.



Echipa lui Artur Romașcan a cedat în primele două seturi cu 24-26 și 19-25. Apoi ”tricolorii” au revenit în joc și și-au adjudecat următoarele două seturi cu 25-22 și 25-19. Tot jucătorii noștri s-au impus și în setul decisiv cu scorul de 15-12, fiind aclamați la scenă deschisă de publicul venit pe arena din Ciorescu.



"Suntem cu toții fericiți. A fost o victorie dobândită cu foarte mult efort. Am fost conduși cu 0-2! Am crezut până la finalul partidei că vom câștiga. Fiecare jucător și-a adus aportul la această victorie. Plus la toate, noi nu am jucat 8 sau 9 ani acasă. La începutul partidei am fost emoționați. Cu toate acestea am reușit să ne stăpânim emoțiile și să jucăm așa cum putem", a declarat Dumitru Bahov, căpitan Moldova.



"Am început a crede în noi. Am avut o pregătire fizică bună și din acest considerent am fost mai buni", a spus Mihai Voleanschi, jucător Moldova.



"Nu avem experiență de joc în asemenea competiții internaționale. Înțelegeți foarte bine acest lucru. Sunt mulțumit că am obținut acest rezultat. Le mulțumesc băieților, au fost bravi. Ne-am pregătit timp de o lună pentru această partidă și am meritat victoria", a menționat Artur Romașcan, antrenor Moldova.



În grupa preliminară C către ”Euro-2019” mai fac parte echipele naționale ale Slovaciei și Islandei. În următoarea partidă a acestei grupe echipa noastră națională va juca în deplasare, cu Islanda, la Reykjavik, pe 19 august.