Victorie pentru Moldova. Oleg Tarnovschi a adus acasă medalia de bronz cucerită la Campionatele Mondiale

Canotorul Oleg Tarnovschi a adus acasă medalia de bronz cucerită la Campionatele Mondiale.



Sportivul care reprezintă Republica Moldova la turnee internaţionale şi-a împărtăşit emoţiile trăite în timpul cursei finale pe distanţa de 500 de metri, în care a fost devansat doar de bulgarul Anghel Kodinov şi de multiplul campion olimpic, germanul Sebastian Brendel.



"Lupta s-a dus până pe ultimii metri, până la ultimul efort. După finiş, emoţiile au fost copleşitoare. După finiş, era foarte greu să ajung la mal, pentru că am depus efort maxim, dar sunt mulţumit", a menţionat Oleg Tarnovschi.



În cariera sa, Oleg Tarnovschi a mai cucerit o medalie de argint la Mondialele din 2015, două medalii de bronz şi una de argint la Campionatele Europene, precum şi alte distincţii în diverse etape ale Cupei Mondiale. Totuşi, sportivul de 27 de ani preţuieşte în egală măsură fiecare rezultat.



"Toate medaliile mele sunt le fel de importante. Nu pot să spun că una ar fi mai importantă decât alta. Toate sunt importante şi au fost obţinute în luptă foarte grea", a precizat canotorul.



În primăvara anului viitor Oleg va participa la mai multe turnee de calificare pentru Jocurile Olimpice. Visul său actual este să ajungă la Olimpiada de la Tokyo.



"Voi lupta pentru îndeplinirea baremului olimpică. Mereu sunt şanse. Nu doar că sunt sigur în forţele mele, ci chiar știu că și pot. Am şanse şi trebuie să profit de ele. Să le folosesc. Trebuie să muncesc", a declarat Oleg Tarnovschi.



În acest an, Oleg Tarnovschi va mai participa la așa-numita "Cupa Preşedintelui", în Federația Rusă, la Moscova, competiţie la care acum un an a triumfat în două probe: cele de canoe simplu şi canoe dublu, ambele pe distanţa de 1000 de metri.