Victorie pentru echipa națională de fotbal a Moldovei! "Tricolorii" au învins reprezentativa Azerbaidjanului

Echipa națională de fotbal a Moldovei a obținut o victorie după o pauză de doi ani. "Tricolorii" au învins reprezentativa Azerbaidjanului cu 1-0 într-un meci amical disputat pe stadionul Zimbru din Chișinău.

Vitalie Damașcan a marcat singurul gol al partidei, în minutul 8, din centrarea din corner a lui Igor Costrov.

"Mă bucur că am câștigat pentru că să fim sinceri, se întâmplă foarte rara din păcate. Cred că e momentul să ne bucurăm împreună. Sunt fericit că a marcat și sunt mândru că am reușit să înscriu pentru echipa națională.", a spus atacantul naționala Republica Moldova, Vitalie Damașcan.

În repriza a doua, azerii au luat cu asalt poarta Moldovei, însă nu au reușit să egaleze. Goalkeeper-ul Cristian Avram, care și-a făcut debutul la prima reprezentativă, a avut o prestație reușită.

"Într-adevăr am avut nevoie de această victorie. Băieții au fost astăzi ca leii, au luptat pentru fiecare minge, chiar mă bucur și sunt mândru de ei. În meciul acesta chiar am dat ce am putut. Le-am spus băieților că e ultimul meci înainte de vacanță.", a menţionat căpitanul naționala Republica Moldova, Igor Armaș.

"Evident, noi toți așteptam această victorie. După ce am avut o prestație bună în meciul cu Turcia, așa cum am spus și la conferința de presă înaintea meciului, era foarte important pentru noi și pentru suporteri să obținem victoria.", a afirmat selecționerul Republica Moldova, Roberto Bordin.

Este prima victorie a echipei naționale a Republicii Moldova din iunie 2019. Atunci, "tricolorii" au învins Andorra, la fel cu 1-0.

Reprezentativa noastră va juca următorul meci în data de 1 septembrie, Chișinău, cu Austria, în preliminariile Campionatului Mondial din 2022.