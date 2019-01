VICTORIE! Echipa națională de futsal a Republicii Moldova a învins reprezentativa Țării Galilor

Echipa națională de futsal a Republicii Moldova a învins reprezentativa Țării Galilor în prima partidă din grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2020.

"Tricolorii" s-au impus cu scorul de 8-4 și țintesc calificarea în turul doi preliminar al competiției. Prima repriză a confruntării disputate la complexul sportiv "Futsal Arena FMF" din comuna Ciorescu s-a încheiat nedecis, scor 1-1.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 11 prin Chris Hugh. Discipolii lui Vladimir Vusatîi au restabilit egalitatea trei minute mai târziu grație goluilui înscris de Cristian Obadă.



În repriza secundă, "tricolorii" au făcut spectacol și au marcat de 7 ori . Cristian Obadă a reușit o dublă, celelalte goluri fiind înscrise de Sergiu Munteanu, Andrian Lașcu, Andrei Negară, Sergiu Tacot și Ion Anton. Pentru oaspeți au marcat Naim Arsan, Jordan Davies și Adam Orme.



"A fost un joc foarte bun. Păcat că am încasat patru goluri, dar ne bucură faptul că am creat foarte multe ocazii și am marcat opt goluri, puteam marca și mai multe", a menţionat Sergiu Tacot, căpitan Republica Moldova.



"Sunt fericit. Mă bucur că băieții au reușit să egaleze în primul mitan. Prima repriză a fost grea din punct de vedere psihologic. Sunt mulțumit că am reușit să întoarcem soarta partidei", a precizat Alexei Capsamun, portar Republica Moldova.



Chiar dacă a pierdut, jocul reprezentativei Țării Galilor a fost apreciat de selecționerul "tricolorilor" Vladimir Vusatîi.



"Țara Galilor a progresat. Mi-a plăcut cum au abordat această partidă, jocul a fost organizat. Fotbaliștii sunt bine pregătiți fizic. Adversarul a prestat un joc bun", a declarat Vladimir Vusatîi, selecționer Republica Moldova.



În cealaltă confruntarea a grupei Finlanda a zdrobit reprezentativa Irlandei de Nord cu scorul de 9-1.



Pentru echipa noastră urmează partida cu Irlanda de Nord. Meciul se va disputa astăzi la Ciorescu, cu începere de la ora 18:30. În faza următoare vor accede primele două clasate.