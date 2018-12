Victorie cu ghinion! Părul câștigătoarei Miss Africa 2018 a luat foc chiar pe scenă (VIDEO)

Scene de-a dreptul fierbinți în finala concursului Miss Africa 2018, care a avut loc în Nigeria. Părul învingătoarei a luat foc la doar câteva secunde după ce a aflat că a devenit cea mai frumoasă femeie de pe continent.



Miss Congo, Dorcas Kasinde, celebra victoria alături de concurenta din Nigeria în momentul în care scânteie din artificiile lansate au ajuns în părul ei.

Din fericire, un bărbat i-a sărit în ajutor, iar tânăra a scăpat fără arsuri și fost ulterior încoronată. Pe lângă titlu, ea a primit 35 de mii de dolari și o mașină.

Miss Congo, Kasinde's hair caught on fire after she was crowned Miss Africa 2018 on stage. pic.twitter.com/6VxXGD58S5