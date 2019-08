Victorie categorică în "El Clasico de Moldova". Sheriff Tiraspol a învins Zimbru Chişinău

Sheriff Tiraspol a obţinut o victorie categorică în "El Clasico de Moldova".

"Viespile" au învins pe Zimbru Chişinău cu 3-0 într-un meci din cadrul etapei a 16-a a Diviziei Naţionale la fotbal.

Campioana în exerciţiu a marcat toate golurile în repriza secundă. Atacantul camerunez Robert Ndip Tambe a rínscris douá, iar mijlocaşul brazilian Leandro Ribeiro - unul.



Într-un alt meci de aseară, Speranţa Nisporeni a fost învinsă de Sfântul Gheorghe Suruceni, scor 1-2. Eroul partidei a fost atacantul "sfinţilor" Vadim Cemîrtan, care a marcat două goluri.



"El e bravo că a marcat, dar toată echipa a muncit pentru ca el să marcheze. Cei care i-au pasat, cei care au jucat cu el - toţi au meritat victoria. Toţi sunt bravi", a menţionat Serghei Cebotari, antrenor FC Sfântul Gheorghe.



Ştefan Efros a redus din diferenţă în prelungirile meciului, dar Speranţa nu a mai reuşit să evite înfrângerea.

"Ne-am antrenat, ne-am pregătit, am jucat cu adversari puternici în cantonament. Cred că din acest motiv am făcut un meci bun şi l-am câştigat", a precizat Artiom Rozgoniuc, fundaș FC Sfântul Gheorghe.



"În unele faze am făcut greşeli individuale, iar adversarul s-a folosit de ele. Două şuturi pe cadrul porţii - au marcat două goluri", a punctat Cristian Efros.



În celălalte meciuri ale etapei a 16-a de campionat, Codru Lozova a cedat în fața lui Milsami Orhei, scor 0-2, iar Petrocub Hîncești a învins pe Dinamo-Auto Tiraspol cu 3-0.

Sheriff Tiraspol este liderul cladamentului cu 42 de puncte, urmat de Sfântul Gheorghe Suruceni, cu 31 de puncte, și Milsami Orhei, cu 29.