Victoria Sheriff-ului a adus câștiguri feerice pentru microbiştii care au pariat. Aceştia și-au recuperat investițiile înzecit

Victoria Sheriff-ului în fața celor de la Real Madrid a adus câștiguri feerice pentru fanii fotbalului. Microbiștii care și-au investit pasiunea, speranța și intuiția pe siteul 7777.md au și-au recuperat investițiile înzecit. Nicolae din satul Nemțeni s-a ales cu o adevărată avere peste noapte. Tânărul de 23 de ani a făcut un pariu de 10 mii de lei, iar victoria lui Sheriff Tiraspol i-a adus un câștig de peste 190 de mii de lei. Din banii câștigați, Nicolae vrea să-și cumpere o mașină.

”Voi miza și mai departe pe meciurile celor de la Sheriff. Nu pariez la nimereală, din contra, analizez absolut orice detaliu despre partidă. Pentru a analiza un meci cap-coadă îmi ia o zi întreagă,” a mărturisit tânărul.



De câștiguri uimitoare au avut parte nu doar pariorii cu experiență, dar și cei care și-au încercat norocul pentru prima dată. Este cazul lui Constantin, care a pariat 1000 de lei și s-a ales cu un venit de 29 de ori mai mare. Bărbatul a pus 4000 de lei deoparte pentru a paria și pe meciurile următoare ale lui Sheriff, iar din banii rămași va merge la odihnă în Maldive.

”Nu sunt un jucător cu experiență, pentru prima data am făcut pariu. Am ales să mizez pe 7777.md după ce am văzut rubrica de pariuri la TV. Îmi pare un site atractiv și destul de sigur.”



Printre marii câștigători a fost și Oleg din municipiul Bălți. Bărbatul a pariat 2000 de lei s-a ales cu un câștig de 42 de mii de lei.

”Am pariat pe campioana țării după ce am analizat o perioadă de vreme jocurile echipei, la fel și ale Realului. În minutul 90, când era 1 la 2, nu-mi venea să cred. Mai mult, eram pe punctul să chem ambulanța pentru că mă durea inima. Cu banii câștigați mi-am plătit o datorie de 35 mii lei.”, povestește Oleg despre cele trăite.

Loteria Națională anunță că în următoarea perioadă va pune în joc câte 2 bilete pentru fiecare meci din Liga Campionilor, jucat de Sheriff Tiraspol acasă.