Victor Ponta este pentru organizarea alegerilor anticipate în Republica Moldova: cetățenii țării trebuie să decidă, nu puterile străine

Fostul prim-ministru de la Bucureşti Victor Ponta este pentru organizarea alegerilor anticipate în Republica Moldova. Totodată, preşedintele partidului Pro România susține că în țara noastră este un haos total și că cetățenii trebuie să decidă soarta și viitorul republicii, dar nu puterile străine.

"Romania trebuie sa actioneze IMEDIAT - si trebuie sa ceara imperativ un singur lucru : soarta si drumul in viitor al Republicii Moldova sa fie decis de catre cetatenii sai prin vot liber - nu de jocurile ascunse ale Marile Puteri sau de politicieni locali ambitiosi si egoisti!

Inca din 1990 romanii de peste Prut au trait cu pericolul reintoarcerii in zona de influenta si dominatie politica a Rusiei / in toti acesti ani Romania a sprijinit drumul spre Vest - spre Europa al Republicii Moldova / nu avem dreptul sa asistam pasibili la o criza care risca sa arunce totul in haos si sa lase prada Moldova celor care vor sa o reintoarca spre Est !

Situatia politica din Republica Moldova, soarta catorva milioane de romani moldoveni, drumul european si democratic al celor care traiesc dincolo de Prut ( si al rudelor lor din Romania si din toate tarile europene) ar trebui sa reprezinte prioritatea ZERO pentru institutiile Statului Roman!

Dincolo de legaturile istorice de sange, de tragedia desparatirii fortate din 1940, de miile de legaturi culturale, sociale, economice - Romania are o datorie fata de soarta Moldovei / nu poti sa asisti impasibil cum alte tari decid viitorul moldovenilor si cum politicienii iau decizii doar in interesul lor!

Ii cunosc foarte bine pe toti liderii politici de la Chisinau/ am ajutat cu milioane de euro din Bugetul Romaniei si al UE pentru gradinite, microbuze, gazoduct, obiective culturale, investitii exonomice samd / am lucrat cu toti ca Prim Ministru al Romaniei si nu imi fac iluzii : niciunul dintre acesti lideri nu este un inger neprihanit ; toti au pacate, ambitii si orgolii!

In aprecierea politicienilor de la Chisinau am folosit insa un singur criteriu obiectiv : cine tine Moldova pe drumul proeuropean si proRomania trebuie ajutat ; cine duce Moldova inapoi spre Rusia si spre Est nu poate fi aliatul nostru / acum insa acest criteriu nu mai functioneaza - prorusii si proeuropenii isi dau mana pentru a lupta cu al treilea; avem doua Guverne, doi Presedinti si un haos total ( intr-o situatie economica precara si cu jumatate din populatia activa emigrata in Romania si in Europa).

Desi este foarte tarziu Romania trebuie sa intervina de partea cetatenilor Moldovei - Presedinte, Guvernul, Ministrul de Externe trebuie sa actioneze AZI in interesul romanilor de pe cele doua maluri ale Prutului!"