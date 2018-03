Victor Juc: Mesajul geopolitic pentru CHIŞINĂUENI este deja unul răsuflat şi nu va conta practic de loc

"Consider că alegerile parlamentare-locale, preconizate pentru 20 mai anul curent reprezintă o oportunitate de valorificat pentru toţi protagoniştii, pentru toţi cei care vor dori să se înscrie în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. În acest sens, cum a fost în România în 2014, alegerile parlamentare erau anticipate de cele locale şi concurenţii electorali îşi testau forţele.Raţionamentele mele se bazează pe următoarele:Este imposibil de a indentifica un candidat comun a tuturor forţelor pro-europene, din cauza că acestea sunt împărţite în două grupuri mari. Pe de o parte guvernarea în frunte cu PDM , dar care în capitală nu se bucură de un sprijin electoral consistent, iar a doua a este opoziţia parlamentară care defavorizează Partidul Democrat.Mai mult de atât eu nu consider că în primul tur se va rozolva problema învingătorului total. Probabil în proporţii de 90% va fi nevoie de al 2 lea tur. Şi atunci se va repeta ceea ce a fost în 2011 şi în 2015.Eu consider că pentru majoritatea absolută a chişinăuenilor mesajul geopolitic este deja unul răsuflat şi nu va conta practic de loc", a spus Victor Juc, analist politic.