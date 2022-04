Victor Chironda: „Eu mă consider Viceprimar în funcție, indiferent de faptul că am un birou sau nu”

Victor Chironda a venit în această dimineață la Primărie, însă, precum a anunțat acesta pe o rețea de socializare, nu a fost lăsat să treacă.

„Prieteni, cum am anunțat, astăzi m-am prezentat la locul de muncă. Paza nu mi-a permis să merg la Direcția Resurse Umane, însă a coborît dl. Fadei Nagacevschi care m-a anunțat că “vor veni cu un răspuns în scris la cererea mea”, dar “domnul primar nu are încredere in mine și funcții libere de viceprimar și birouri nu sunt”, a scris Chironda într-o postare.