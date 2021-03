Victimele războiului de la Nistru, comemorate. Ceremonia s-a desfășurat la Complexul Memorial "Eternitate" prin depuneri de flori şi discursuri ale oficialilor

S-au împlinit 29 de ani de la declanşarea conflictul armat de la Nistru. Victimele războiului au fost comemorate la Complexul Memorial "Eternitate". La eveniment au participat şeful statului, Maia Sandu, preşedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, şi premierul în exerciţiu, Aureliu Ciocoi.



În cadrul discursului său, Maia Sandu a declarat că acest conflict este menţinut artificial de persoane corupte.



"Am pierdut vieţi omeneşti, am pierdut familii şi continuăm să plătim pentru acest conflict, menţinut artificial. Ne închinăm în faţa veteranilor conflictului armat de pe Nistru pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi în faţa luptei pe care au dus-o.", a spus preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.



"Voi face tot posibilul, atât cât sunt în această funcţie, să asigurăm ca eroismul dumneavoastră va fi studiat de generaţiile următoare ", a spus prim-ministrul în exerciţiu, Aureliu Ciocoi.



Preşedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a calificat conflictul armat de la Nistru drept cel mai dureros episod al ţării.



"Nu putem schimba istoria, dar putem învăţa din ea, să nu repetăm greşeli care se soldează cu drame şi tragedii, să facem lucrurile mai bine.", a declarat preşedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi.



Între timp, veteranii războiului spun că autorităţile îi neglijează.



"Noi ne bucurăm că măcar avem posibilitatea să ne amintim de acea zi, alţii şi-au pierdut viaţa. Atât autorităţile care le avem acum, cât şi cele anterioare încearcă parcă să dezbine veteranii."

"E bine că am scăpat viu, dar deja trăim cum putem, că aşa-i conducerea noastră."



Iar reprezentanţii Asociaţiei UNIREA "ODIP" au organizat un flashmob în faţa Ambasadei Rusiei la Chişinău, cerând retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.



Am încercat să obţinem o reacţie de la Ambasada Rusiei la Chişinău, dar persoana care ne-a răspuns la numărul indicat pe site-ul instituţiei nu a vrut să se prezinte şi ne-a închis imediat ce a auzit întrebarea.



În septembrie 1990, Tiraspolul şi-a autoproclamat independenţa, iar doi ani mai târziu, în 2 martie 1992, a început războiul. Efective ale gărzii transnistrene şi unităţi de cazaci au atacat postul de poliţie din Dubăsari, aflat sub jurisdicţia Chişinăului. În timpul conflictului armat de la Nistru şi-au pierdut viaţa 286 de oameni, iar 284 au rămas invalizi pe viaţă. În 21 iulie 1992, preşedintele Federaţiei Ruse, Boris Elţin, şi cel al Republicii Moldova, Mircea Snegur, au semnat la Moscova acordul de încetare a focului.