Victimele ocupaţiei sovietice, comemorate la Chişinău. Unioniştii au cerut retragerea armatei ruse din Moldova

Foto: publika.md

28 iunie este zi de doliu pentru moldoveni. De această părere sunt membrii Asociaţiei Unioniste "ODIP" şi mai mulţi susţinători ai Partidului Liberal, care au organizat manifestaţii de comemorare. Ei spun că, la 79 de ani de la începutul ocupaţiei sovietice, coşmarul nu s-a terminat. Nici în prezent ţara noastră nu a scăpat de influenţa rusească, iar o dovadă în acest sens este votul vicepremierului Andrei Năstase la APCE.



Membrii Asociaţiei Unioniste "ODIP" au mers la Ambasada Federaţiei Ruse din Chişinău pentru a cere retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.



Unioniștii spun că ziua de 28 iunie este una dureroasă pentru moldoveni: "Dacă ne-au ocupat, în 40, cam n-aş spune că suntem liberi, nici în ziua de azi. Tot suntem sub ocupaţie. De asta am venit să cerem plecarea Armatei Ruse din Republica Moldova".



Dar la fel de dureros este faptul că politicienii moldoveni continuă să susţină forţele ruseşti. Acest lucru îl spun unioniştii, făcând referire la votul Delegației Republicii Moldova, în frunte cu Andrei Năstase, care a ajutat Moscova să-și recapete dreptul de vot în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.



"Votul lui Andrei Năstase eu îl condamn. Acest om, dacă a primit mandatul din partea moldovenilor de aici sau românilor din Basarabia, pe care el i-a ţinut cu minciuna până acum. El nu votează pentru nişte legi în Basarabia, el se duce şi votează pentru Rusia, pentru bani. Acest om este un mercenar plătit de imperiul rus, ca să fim, din nou, îngenuncheați în faţa unui imperiu de ocupaţie", a declarat un manifestant.



"Acest vot e o trădare, cu majuscule, e mai mult decât o trădare. Uităm că, în aceşti ani, Rusia, când nu le-a convenit ceva s-a apucat şi au blocat mărfuri în vamă până s-au distrus, iar, când, acum, le convine, au luat nu ştiu câte mere în plus", a spus un alt manifestant.



"Se pune întrebarea, cine conduce Basarabia? Este Guvern sau Parlament aici? Nu. Iată cine conduce, KGB-iştii din Kremlin", a precizat un alt manifestant.



"Noi suntem unionişti şi nu vrem să luăm partea nimănui în aceste jocuri politice, dar, în acelaşi timp, nu putem să nu semnalizăm gravele derapaje antiromâneşti şi antinaţionale", a explicat un alt manifestant.



Şi liberalii au comemorat ziua de 28 iunie 1940. Aceştia au depus flori la Piatra Comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale. Printre participanţii la manifestaţie s-a numărat şi Iosif Herţa. Bărbatul este unul dintre victimele regimului totalitar comunist.



"Data de 28 iulie 1940 este o zi neagră, o zi de doliu. Anume prin înţelegerea comuniştilor şi fasciştilor, a lui Stalin şi Hitler, toate necazurile pe acest pământ, până în ziua de astăzi se prelungesc", a declarat Iosif Herţa, fost deportat.



Preşedintele Partidului Liberal regretă faptul că actuala guvernare nu acordă acestei zile o însemnătate suficientă.



"Se merge la Moscova, ne închinăm mai departe Moscovei, ridicăm în slăvi Moscova, votăm fără să fim rugaţi de nimeni pentru Moscova şi credem că astfel vom putea depăşi situaţia. Ocupaţia nu s-a încheiat. Ocupaţia durează până astăzi şi riscă se se repete din nou deja prin votul nostru, nu prin tancurile Uniunii Sovietice sau ale Rusiei", a precizat Dorin Chirtoacă, preşedintele Partidului Liberal.



În 2010, preşedintele interimar de atunci, Mihai Ghimpu, a emis un decret prin care 28 iunie a fost declarată zi de doliu naţional. Însă, documentul a fost anulat în mai puţin de o lună de către Curtea Constituţională. Motivul invocat constă în faptul că preşedintele interimar are doar atribuţii temporare.