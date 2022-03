Victimele conflictului armat de pe Nistru au fost comemorate prin depuneri de flori la monumentul "Maica Îndurerată" (FOTOREPORT)

Două martie este o zi marcată cu negru în istoria ţării noastre. Au trecut 30 de ani de la războiul de la Nistru, dar rănile tragediei de atunci încă mai dor, iar conflictul rămâne nesoluţionat.

Victimele conflictului armat au fost comemorate la Chişinău, prin depuneri de flori la monumentul "Maica Îndurerată". La eveniment au participat şeful statului Maia Sandu, premierul Natalia Gavriliţa şi preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.



"Am pierdut sute de vieţi în luptele de la Nistru, iar alte sute au fost răniţi. Datoria noastră, chiar şi în vremuri grele, este să vă fim alături. Este greu de crezut că după 30 de ani, tunurile răsună din nou în apropierea noastră, în ţara vecină.", a spus Maia Sandu, șeful statului.



Veteranii războiului de la Nistru îşi amintesc cu groază de momentele prin care au trecut.



"Atunci, pe 2 martie, era un timp cam tot cum este şi azi. A fost ceva groaznic, este exact ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Erau bombardamente, oameni căzuţi în luptă, femei văduve şi copii orfani."



"Noi am îndeplinit atunci ordinele şi ne-am făcut misiunea. Nu trebuie niciodată să cedăm, dacă cedăm nu am murit doar noi, dar au murit tot ce avem noi. "



Veteranii regretă că nu au avut susținerea necesară din partea guvernelor care s-au perindat.



"Faţă de veterani a fost mereu o bătaie de joc. De zeci de ori am anunţat guvernările să ne audieze şi niciodată nu a fost, categoric."



În septembrie 1990, Tiraspolul a proclamat unilateral independenţa regiunii transnistrene, iar doi ani mai târziu, la două martie 1992, a început războiul.

Efective ale gărzii transnistrene şi unităţi de cazaci au atacat postul de poliţie din Dubăsari, aflat sub jurisdicţia Chişinăului. Cel mai important rol în război l-a jucat Armata a 14-a a Rusiei, cu un efectiv de peste şase mii de militari.

Lupte s-au dat în localităţile Dubăsari, Corjova, Coşniţa, Cocieri, Roghi, Tighina şi Varniţa. Potrivit datelor Ministerului Apărării, în conflictul de la Nistru au fost ucişi 286 de oameni, iar 284 au rămas invalizi. Trupele Armatei a 14-a staţionează în stânga Nistrului şi în prezent.