Victimele catastrofei nucleare de la Cernobîl au fost comemorate la Chişinău, la 34 de ani de la construirea sarcofagului de beton care acoperă reactorul distrus atunci. Participanţii la lichidarea consecinţelor avariei au depus flori la Complexul Memorial din parcul Valea Trandafirilor.

Ludmila Beşleaga era studentă când s-a produs tragedia:



"Eu am stat 2 săptămâni, soţul a stat toată vara anului 1986, deoarece nu s-a găsit schimb. El deja când s-a întors acasă nu mai era acel care a plecat. Atunci când a plecat soţul meu din viaţă avea 38 de ani, un bărbat tânăr, plin de viaţă cu multă dorinţă de a crea. "



Femeia spune că cei care au participat la lichidarea avariei nici măcar nu cunoșteau ce este radiația și care sunt consecințele.



"Nimeni nu ne-a prevenit că uite radiaţia nu are miros, gust şi ea nu poate fie văzută, dar ea e foarte crâncenă. Mâncam, mâncam zmeură şi ce găseam prin copaci."



Şi alţi participanţi la acţiunile de lichidare ne-au spus că nu vor uita niciodată seara în care au plecat la Cernobîl.



"Iată, 28 aprilie 86. Cu avionul m-au trimis în Kiev au spus, dar eu am nimerit în Cernobîl."



Președintele Asociației Obștești "Uniunea Cernobîl din Moldova”, Tudor Căpăţînă, a vorbit despre importanţa comemorării celor care şi-au pierdut viaţa în urma catastrofei nucleare:



"La această catastrofă, din partea Moldovei au participat 3500 de cetăţeni, dintre care la momentul de faţă au rămas 1998 de oameni. Şi iarăşi dintre care 910 sunt invalizi de diferite graduri de dizabilitate."



În 26 aprilie 1986, la ora 01:23 noaptea, reactorul numărul 4 al centralei atomice de la Cernobîl s-a topit în urma unei reacţii în lanţ. Incendiul declanşat atunci a dus la formarea unui nor radioactiv care a contaminat o zonă întinsă din Europa. Potrivit unui raport al OMS, nouă mii de oameni au murit, iar 200 de mii s-au îmbolnăvit în urma tragediei.