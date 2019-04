Victimele catastrofei nucleare de la Cernobîl au fost comemorate astăzi la Chişinău. Participanţii la acţiunile de lichidare a consecinţelor avariei s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale și au pornit într-un marș spre Complexul Memorial din parcul Valea Trandafirilor, unde au depus flori.

Ion Zatic avea 39 de ani în 1986. Lucra la o uzină din ţară și a fost nevoit să plece la Cernobîl. Acasă își lăsase soția cu trei copii, dintre care cel mai mic avea doi ani. După mai bine de trei decenii, bărbatul nu a uitat momentele de groază prin care a trecut.



”Ca printre primii, pentru că nu se știa cum și ce va fi mai departe, de aici m-am și îmbolnăvit și am fost trimis acasă”, a spus participantul la lucrările de lichidare a avariei, Ion Zlatic.



Alţii au avut mai puţin noroc şi s-au stins la scurt timp după ce au revenit de la Cernobîl. În memoria lor au fost depuse astăzi flori.



”Comemorăm băieții care i-am pierdut și sărbătorim pentru ce care sunt încă vii. În tot anul, noi pierdem câte doi băieți din raion, de Chișinău nici nu mai zic, că-i mai mare. Comemorăm băieții noștri care și-au dat viața de a fi noi.”



Printre cei care au venit să comemoreze victimele de la Cernobîl sunt și femeile ale căror soți au murit.



”Au venit seara, i-au luat. Care a putut, a fugit la Odesa, dar care au fost cinstiți s-au dus până la capăt și bunătatea lor a ajuns la ceea că familia a rămas distrusă și copiii fără părinți.”



Parascovia Onciu este una dintre femeile rămase văduve.



”Cinci luni și zece zile l-au luat și după asta l-au trimis acasă, când a venit era deja bolnav. Un an de zile cât a lucrat și pe urmă la invaliditate 100 de procente, fără termen, mai mult el n-a mai lucrat și peste patru ani a decedat”, a spus văduva, Parascovia Onciu.



Evenimentul de comemorare este organizat anual, atât în memoria victimelor dar și pentru a informa tinerele generații despre urmările unor astfel de tragedii.



”Generația tânără să vadă ce-i asta atomoelectric, deoarece el nu se vede, nu se mănâncă, nu miroase, dar este foarte periculos”, spus preşedintele AO "Uniunea Cernobîl din Moldova", Tudor Căpăţînă.



La lichidarea urmărilor avariei au participat peste 3500 de moldoveni. Reactorul topit de la centrala de la Cernobîl a fost acoperit cu un sarcofag de oţel şi beton pentru a opri radiaţiile nucleare. Sub el se află 200 de tone de corium radioactiv, 30 de tone de praf contaminat şi 16 tone de uraniu şi plutoniu, metale extrem de radioactive.