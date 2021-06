Viceprimarul Victor Chironda a rămas fără atribuţii de serviciu. Acum, funcţionarul mai este responsabil doar de Direcţia Corespondenţă, Petiţii şi Audienţă, lucru de care se ocupa până acum secretarul Consiliului Municipal, Adrian Talmaci.



"Acum, ca să nu spună că mi-au fost luate toate atribuţiile, am fost însărcinat cu acest domeniu, deşi am dubii că această dispoziţie este pe deplin legală şi oricum o să o contest. Nu ştiu dacă e vorba de o pedeapsă, este mai mult vorba de o schimbare a oamenilor incomozi", a menționat Victor Chironda.



Restul domeniilor pe care le gestiona Chironda au fost distribuite colegilor săi viceprimari. Până acum, el avea în subordine Direcţiile Arhitectură şi Transport Public. La începutul săptămânii, primarul a ieşit într-o conferinţă de presă şi a declarat că Victor Chironda nu s-a descurcat cu sarcinile de serviciu şi că are restanţe la implementarea mai multor proiecte.

Primăria Chişinău este pe un butoi de pulbere de aproape două săptămâni. Victor Chironda a cerut anchetă de serviciu pe numele arhitectului-şef al Capitalei, Svetlana Dogotaru, pe care o acuză că ar permite unui agent economic să demoleze Hotelul Naţional, încălcând procedurile de elaborare a documentației de urbanism. După asta, Chironda s-a pomenit cu o anchetă de serviciu pe numele lui din cauză că a lipsit nemotivat de la muncă. În context, primarul Ion Ceban i-a cerut lui Chironda să demisioneze. Viceprimarul spune însă că nu va pleca din funcţie.