Vicepreşedintele raionului Sângerei, Tudor Tutunaru, despre atacul cu verde de briliant: A fost o tentativă de intimidare

Vicepreşedintele raionului Sângerei, Tudor Tutunaru, are propria versiune despre atacul cu verde de briliant căruia i-a fost victimă în 6 aprilie. Tutunaru susţine că atacul a fost o tentativă de intimidare pentru a opri controlul pe care direcţia raională o efectua la Spitalul raional Sângerei.



"Pe parcursul anului 2020 prin spitalul raional Sîngerei au trecut vreo 46 milioane de lei. Niciun consiliu, dacă a fost un consiliu de administraţie, dar sumele care sunt nişte sume mari, trebuie să treacă neapărat prin consiliul de administraţie. Iată noi văzând aceste nereguli, de ce numai o persoană care este în concediu semnează, sunt nişte suspiciuni pe care le-am spus.", a declarat vicepreşedintele raionului Sângerei, Tudor Tutunaru.



Mai mult, Tutunaru spune că va cere despăgubiri morale atât de la formaţiunea politică PACE, cât şi de la Spitalul Republican "Timofei Moşneaga", care ar fi făcut publice date cu caracter personal despre starea lui de sănătate.



"La unii dintre colegii noştri au parvenit pe poşta electronică un mesaj cu rezultatelele investigaţiilor făcute lui Tutunaru, noi nu afirmăm că ele sunt veridice."



"Am chemat conducerea şi a venit vicedirectorul şi mi-a spus că nu îmi poate da fişa, că doar prin poliţie. Şi când peste două zile apar actele mele la Cavcaliuc. Spuneţi, vă rog, cum?", a spus vicepreşedintele raionului Sângerei, Tudor Tutunaru.



L-am sunat pe liderul formațiunii PACE, Gheorghe Cavcaliuc, pentru o reacție, însă telefonul era deconectat. Nu am primit răspuns nici la mesajul expediat.

Tutunaru afirmă că nu şi-a putut lua fişa medicală de la Spitalul Republican. Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Marina Zibliuc, ne-a declarat că fiecare pacient primeşte la externare extrasul din fişa de observaţie şi că nimeni altcineva nu primeşte informaţiile.

Președintele organizației teritoriale al formațiunii PACE, Tudor Balan, este plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii au iniţiat două cauze penale pentru huliganism comis de două sau mai multe persoane și chemarea la săvârșirea actelor de violență împotriva persoanelor.