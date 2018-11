Vicepremierului italian Matteo Salvini i s-au dat "papucii" pe... Instagram

Social media l-a ajutat pe vicepremierul italian Matteo Salvini să-și construiască drumul spre guvern și să câștige susținere pentru partidul său de extremă-dreapta. Așa că nu trebuie să ne surprindă că simpatizanții lui Salvini au aflat de pe Instagram de sfârșitul relației acestuia cu prezentatoarea TV Elisa Isoardi, scrie digi24.ro.

Isoardi a anunțat sfârșitul relației cu vicepremierul italian postând o poză intimă, un selfie cu cei doi în pat. Iar poza și vestea despărțirii a fost preluată de cam toate site-urile și televiziunile din Italia, scrie The Independent.

"Nu îmi va fi dor de lucrurile pe care ni le-a dăruit, ci de tot ce ne-am fi putut dărui… Cu un imens respect pentru dragostea adevărată pe care am împărtășit-o, mulțumesc, Matteo", a scris prezentatoarea TV pe Instagram.

Cei doi au fost mereu în atenția presei din Italia, care i-a urmărit pe canalele din Veneția sau plajele Mediteranei.

Salvini, în vârstă de 45 de ani, care ocupă și funcția de ministru de Interne, era în drum spre Ghana, atunci când fosta iubită a postat mesajul.

"Nu mi-am aruncat niciodată viața privată în arena publică, nu o să o fac nici acum. Am iubit, am iertat, cu siguranță am făcut greșeli, dar întotdeauna am crezut", a fost reacția lui Salvini atunci când a văzut postarea fostei iubite.