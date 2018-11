Vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic: Situaţia în Zona de Securitate rămâne încordată

FOTO: publika.md

Situaţia în Zona de Securitate este tensionată, dar rămâne sub control. Declaraţia a fost făcută de vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, la emisiunea "În centrul atenţiei" de la Publika TV. Oficialul a precizat că, pe parcursul anului au fost documentate mai multe incidente, care încalcă înțelegerile anterioare. Printre cele mai grave se numără apariţia în vara acestui an a maşinilor blindate, restricționarea circulaţiei, dar şi decizia Tiraspolului de a construi pe podul din Gura Bâcului un așa-numit terminal vamal.



"Noi am făcut o monitorizare mai exactă a incidentelor care au avut loc. În iunie şi august, vă amintesc, era vorba despre apariţia maşinilor blindate în Zona de Securitate. Nici până acum nu ştim ce s-a transportat cu ele", a spus Cristina Lesnic, vicepremierul pentru Reintegrare.



Cristina Lesnic s-a mai referit la implementarea protocolului privind numerele de înmatriculare neutre pentru mașinile din stânga Nistrului.



"Ceea ce spune partea transnistreană că automobilele nu pot ieşi din ţară în Ucraina cu numerele neutre sunt doar nişte speculaţii. Vă asigur că noi, împreună cu autorităţile din Ucraina, am verificat acest lucru. Mai vrem să verificăm dacă este utilizat stickerul MD pe automobile", a spus Cristina Lesnic, vicepremierul pentru Reintegrare.



Vicepremierul pentru Reintegrare a vorbit şi despre colaborarea cu Ucraina şi Georgia pentru soluţionarea conflictelor îngheţate de pe teritoriul celor trei state.



"În decembrie, vom semna un acord, în care vom stipula că în prima etapă vom lucra pe trei domenii: drepturile omului, securitate şi schimb de experienţă", a spus Cristina Lesnic, vicepremierul pentru Reintegrare.



Săptămâna trecută, Moldova, Ucraina şi Georgia au lansat o platformă de dialog pentru a contracara agresiunea din partea Rusiei.