Viceguvernatorul BNM Ion Sturzu, plasat în arest pentru 30 de zile

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Ion Sturzu, îşi va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul 13. Decizia a fost luată de către magistraţii Judecătoriei Chişinău, cu sediul în sectorul Ciocana. Sturzu este acuzat de escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, în dosarul privind frauda bancară. Acesta pledează nevinovat.



"Eu dacă eram vinovat, nu mă întorceam în ţară de peste hotare. Când au început descinderile la BNM, eu nu eram în ţară, am fost telefonat de doamna avocat, procuror şi am venit."



Procurorul de caz susţine că arestarea viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei era necesară.



"Am solicitat măsura în cauză, deoarece aceasta este una care se impune pe moment şi la materialele demersului au fost anexate suficiente materiale care ar confirma riscurile care ar putea apărea în cazul aplicăriii unei măsuri non-privative de libertate."



În dosarul în care figurează Ion Sturzu este vizat şi fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguţanu, care s-a ales săptămâna trecută cu un mandat de arestare pentru 30 de zile.

În dosar mai sunt trei figuranţi, care au fost reţinuţi în urma descinderilor de săptămâna trecută. Doi dintre ei - fostul viceguvernator, Emma Tăbîrţă, şi șeful Direcției supraveghere specială, Ion Ropot din cadrul BNM, au primit tot câte 30 de zile de arest. Iar cel de-al treilea - viceguvernatorul BNM, Aureliu Cincilei, soţul deputatei PDM, Ruxanda Glavan, este cercetat în stare de libertate, însă are interdicţia de a părăsi ţara.

Toţi sunt învinuiţi de escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari într-un dosar privind frauda bancară.