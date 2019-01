Vicecampionul olimpic din 2018 la snowboard, Max Parrot este bolnav de cancer

scrie agerpres.ro. Parrot, câştigător de cinci ori al Winter X Games, evenimentul de referinţă al sporturilor de iarnă extreme, a precizat că renunţă la sezonul 2018-2019, inclusiv la Campionatele Mondiale 2019 de la Utah (SUA), din luna februarie."Primele simptome au apărut în această toamnă, când am început să am nişte iritaţii ale pielii. Am primit diagnosticul cu puţin înainte de Crăciun, când am aflat că sufăr de limfomul Hodgkin", a explicat el, conform unor declaraţii publicate pe site-ul postului de televiziune CBC."Este un nou tip de provocare şi de competiţie, dar am intenţia de a face totul pentru a câştiga", a asigurat Parrot, care a început deja chimioterapie."Ştiu că va dura şi că va fi greu, dar mergem înainte. Mai am 11 şedinţe de chimioterapie, câte două pe săptămână, şi totul merge bine. Sper ca totul să fie în regulă în luna iunie", a adăugat Parrot, considerat unul dintre cei mai spectaculoşi snowboarderi din circuit în special în probele de Big AirÎn afara medaliei de argint cucerită la JO de la PyeongChang (Coreea de Sud), el are şi şase victorii în Cupa Mondială de specialitate.