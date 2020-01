Vicecampioana Republicii Moldova și-a reluat antrenamentele după pauza hibernală

foto: publika.md

Sânge nou la Sfântul Gheorghe Suruceni! Vicecampioana Republicii Moldova și-a reluat antrenamentele după pauza hibernală şi are în probe mai mulţi jucători. Este vorba despre 4 fotbaliști moldoveni - Ştefan Burghiu, Danu Spătaru, Eugeniu Rebenja şi Alexandru Starîş -, dar și trei ”stranieri”: un rus şi doi ucraineni, printre care și fostul mijlocaş al echipei Zaria Bălţi Andrei Iakovlev.



Potrivit antrenorului Sergiu Cebotari, clubul Sfântul Gheorghe are nevoie de întăriri pentru a-și atinge obiectivele propuse.



"Noi avem în vedere nu doar pregătirea de campionat, ci și de Liga Europei. Din această cauză testăm de pe acum mai mulţi jucători, care ar fi capabili să ne întărească, pe toate posturile. Unii s-au cerut ei înșiși să vină în probe, alţii au fost chemaţi de noi. Vor rămâne cei mai buni", a spus antrenorul Sfântul Gheorghe Suruceni. Sergiu Cebotari



"A fost o pauză bună pentru noi. Am venit plini de emoţii. Îmi pare bine că ne-am întors cu toţi colegii şi suntem gata să facem un sezon bun. Cel puţin, să nu fie mai slab ca anul trecut şi în Europa League să facem treabă", a spus mijlocaşul Sfântul Gheorghe Suruceni, Artiom Carastoian.



Jucătorii au mărturisit că le-a fost dor de terenul de fotbal şi trebuie să muncească intensiv pentru a elimina kilogramele în plus acumulate în timpul vacanţei ce a durat peste două luni.



"Să fiu sincer, pentru că s-au pus câteva kilograme, însă cred că pe parcursul pregătirii, până la începutul campionatului, totul va fi normal. Asta chiar dacă recunosc că ceva s-a pus acum, de sărbători. Mai alegi ce să mănânci, însă dacă nu faci antrenamente, asta se simte. La unii mai puţin, la alţii mai mult", a spus mijlocaşul Sfântul Gheorghe Suruceni, Alexandru Vremea.



În această iarnă din lotul grupării din Suruceni a plecat armeanul Gareghin Kirakosian, iar Dumitru Mandrîcenco şi Vadim Cemîrtan îşi încearcă norocul în probe la cluburi din străinătate.



Pe 31 ianuarie Sfântul Gheorghe va susţine primul său meci amical al perioadei de pregătire, în compania echipei naţionale de juniori ”sub 20 de ani” a Republicii Moldova.

