Viaţa unui adolescent din raionul Strășeni, PE MUCHIE DE CUŢIT, după ce s-a electrocutat. Familia solicită ajutor

Un adolescent de 16 ani din Sireți, raionul Strășeni, s-a ales cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, după ce a căzut pe un pod de cale ferată într-un parc din București.

Alexandru Rebeja a fost transportat la un spital din Bruxelles pentru a fi operat, fiind în stare gravă. El are nevoie de un transplant de piele.

Intervențiile sunt costisitoare, depășind suma de 50.000 de euro. În acest context, familia şi prietenii băiatului solicită ajutor pentru colectarea banilor.

"Are nevoie urgent de transplant de piele, dar şi de ajutorul nostru să se întoarcă pe picioare. Are 16 de ani, un coleg dansator şi un tânăr actor care are toată cariera în faţa lui. Dar în primul rând el este un tânăr energic şi bine crescut şi are nevoie de noi chiar acum mai mult ca niciodată", a menţionat un prieten, într-o postare pe facebook.

Alexandru Rebeja este student la Colegiul Naţional de Arte "Dinu Lipatti" din Bucureşti.

Pentru a face donații şi a-l ajuta pe Alexandru Rebeja puteți intra AICI.