Viața satului moldovenesc prin ochii lui Zaharia Cușnir. Zeci de fotografii pot fi admirate în satul Roșietici la o expoziție în aer liber

Peste 60 de fotografii ale lui Zaharia Cuşnir pot fi admirate în satul Roșietici din raionul Florești. Ele sunt expuse prin localitate, pentru ca vizitatorii să compare prezentul cu trecutul din fotografie. Pentru vârstnici, fotografiile sunt extrem de emoționante.„Noi știm de persoanele din poză, aici case au fost şi magazin a fost.”„Bătrânii au murit, tinerii s-au dus și satul a rămas pustiu.”Veaceslav Munteanu își amintește de Cuşnir: un om bun, prietenos, care ieșea deseori cu bicicleta prin sat și fotografia localnicii. Bărbatul regretă acum că a demolat casa părintească.„- Vă pare rău?- Tare mult, dacă știam că ajungeam la așa timpuri să se întrebe. Niciodată nu mi-am seama că omul acesta va deveni așa de vestit în Moldova și mai ales pentru satul nostru.”, a declarat Veaceslav Munteanu, locuitor satul Roşietici.În pozele lui Cușnir e surprinsă viața satului din perioada anilor 1952-1969. Negativele au fost descoperite acum cinci ani de un student care venise în sat pentru a filma un documentar despre regretatul fotograf.„Am ajuns la casa asta și le-am descoperit chiar aici. Le-am luat pe cele și apoi când am venit am mai descoperit alte și mi-am dat seama că ele cad de aici din pod era o gaură și bătea vântul și cădeau.”, a relatat Victor Maxian, organizator expoziţie.Victor Maxian a instalat panourile în 2 zile și vrea să le reamintească oamenilor valoarea satului moldovenesc.„Cel mai greu a fost să curățim satul de buruieni și spini pentru că a plouat mult. A stat o echipă aici timp de două săptămâni, care zi de zi a făcut ordine.”, a mai adăugat organizatorul.Localnicii speră ca expoziția să atragă turiști.„Așteptăm turiști și îi primim cu brațele deschise. Dacă ar fi putere să facă investiții aici, ți-ar părea că e ca în Italia în munți.”Zaharia Cușnir s-a născut în 1912 și a murit în 1993. Arta lui s-a bucurat de succes iar fotografiile au ajuns să fie cunoscute atât în țară cât și în străinătate. Cartea "Lumea lui Zaharia" care conține instantanee din Moldova sovietică are o valoare documentară imensă. Expoziții cu fotografiile lui Cuşnir au fost organizate la Muzeul de Artă şi cel de istorie din Chișinău, dar și în Italia, Polonia și România.