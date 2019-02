Viaţa rapper-ului 50 Cent ar fi în pericol. Un poliţist a ordonat subordonaţilor să TRAGĂ în el FĂRĂ avertisment

Comandantul adjunct al unui post de poliţie din New York este anchetat după ce ar fi cerut subordonaţilor să tragă fără avertisment asupra rapper-ului 50 Cent, informează variety.com.

Informaţia a fost confirmată pentru publicaţia Variety de un purtător de cuvânt al Poliţiei din New York. Acesta a explicat că este vorba despre o anchetă internă, fără să ofere alte detalii.

Emanuel Gonzalez este acuzat că le-ar fi spus ofiţerilor de poliţie care au participat la o misiune, pe 7 iunie 2018, "să tragă fără avertisment" asupra lui 50 Cent, dacă acesta va participa la un meci de box care urma să aibă loc în cartierul Bronx.

Rapperul a scris pe conturile sale de pe reţelele de socializare online că nu ştia despre această ameninţare până nu a citit informaţia în ziarele de duminică.

"Acest Emanuel Gonzales este un poliţist murdar care face abuz de putere. Partea tristă este că acest om deţine încă un ecuson şi o armă de foc. Iau ameninţarea foarte în serios şi mă consult cu avocatul pentru a vedea căile de urmat", a scris 50 Cent.

Gonzalez, care lucrează pentru Poliţia din New York de aproape 30 de ani, potrivit Daily News, a spus că acest ordin a fost o glumă. Însă problema a fost raportată superiorilor, care au deschis o anchetă.

În mai anul trecut, 50 Cent a fost anchetat de autorităţile din New York, după ce rapperul a publicat pe contul său de pe platforma online Instagram un mesaj care sugera că îl ameninţă pe Gonzales, care a şi depus o plângere pentru hărţuire în formă agravată.

În mesajul de pe Instagram, care între timp a fost şters, 50 Cent ar fi scris "Get the strap" ("pune mâna pe armă").

Potrivit presei americane, rapperul foloseşte frecvent expresia pe conturile sale de social media. Purtătorul de cuvânt al lui 50 Cent a declarat într-un comunicat, la momentul respectiv, că rapper-ul a solicitat, în urmă cu câteva luni, înregistrarea mărcii "Get The Strap", un slogan pe care l-a folosit pentru a promova diverse evenimente.

Fraza este o modalitate ironică pentru 50 Cent de a sublinia diverse situaţii absurde şi nu poate fi interpretată ca o ameninţare la adresa cuiva, a mai spus acesta atunci.

În cele din urmă, rapperul nu a fost pus sub acuzare.

Rapperul 50 Cent, în vârstă de 43 de ani, al cărui nume real este Curtis Jackson III, a cunoscut succesul în 2003, cu albumul de debut "Get Rich or Die Tryin'", care s-a vândut în 15 milioane de exemplare în toată lumea, devenind unul dintre cel mai bine vândute materiale discografice rap din toate timpurile.

Cel mai recent material de studio al său este "Street King Immortal", care a fost lansat în 2015.

În 2005, rapperul premiat cu Grammy a avut un rol în filmul "Totul pentru bani", inspirat din viaţa lui, apoi a fost distribuit în drama de război din 2006 "Home of the Brave", dar şi în thrillerul "Ţinutul gheţurilor/ The Frozen Ground" (2015), în care joacă alături de Nicolas Cage şi John Cusack.