VIAŢĂ PE MUCHIE DE CUŢIT. Un tânăr din raionul Orhei, în stare gravă, după ce ar fi fost BĂTUT cu BESTIALITATE

Un tânăr de 27 de ani, din raionul Orhei, se zbate între viață și moarte, în spital, după ce ar fi fost bătut cu bestialitate, în circumstanţe neclare. Incidentul a avut loc în satul Mana, în noaptea de 10 decembrie, iar de atunci, familia bărbatului nu-şi găseşte liniştea.

Mama tânărului şi soţia acestuia cred că poliţia nu întreprinde suficiente eforturi pentru a face lumină în acest caz, pentru că până în prezent, nu a fost identificat niciun suspect.



Rudele victimei povestesc că marţi seara, tânărul, împreună cu mai mulţi amici, au chefuit acasă la unul dintre prieteni. La un moment dat, între ei ar fi izbucnit un conflict, în urma căruia, bărbatul de 27 de ani s-a ales cu răni grave.

"Era ora zece, unsprezece, târziu era. Am auzit câinele lătrând, vine cu căruța, a intrat un cumătru de-a lor și văd că aduce căruța și zic: 'Da unde-i Gheorghiță?' zic: 'de ce aduci tu calul?', el zice 'Pe Gheorghiță l-a luat salvarea'. Tremuram și îi rugam să îmi spună ce e cu el. Ei îmi spuneau că l-a luat salvarea şi că nu e nimic grav", a povestit Elizaveta Uncu, mama victimei.



Soția victimei spune că a sunat la poliţie după ce câţiva prieteni de-ai bărbatului i-au povestit cine ar fi fost agresorul. Potrivit femeii, ar fi vorba despre un individ cu reputaţie proastă în sat şi care a mai fost certat cu legea.



"Noi pur şi simplu ştim că el are cunoscuţi, el trebuia să stea la închisoare de multe ori şi noi ne gândim că el şi acum umblă prin sat şi spune că el închisoare nu va face, pentru ca are bani, va plati cât trebuie şi nici scuze nu o să ceară. Noi ne temem să stăm şi în casă", a menţionat Nicoleta Uncu, soția victimei.



Poliţiştii spun că victima a prezentat o versiune diferită a celor întâmplate. În pofida declaraţiilor sale, faptul agresiunii a fost, totuşi, confirmat.



"În urma discuției cu victima, care la moment era încă conștientă, victima i-a comunicat polițiștilor că ar fi căzut din căruță, dar nu a fost agresată. În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au stabilit că totuși tânărul de 27 de ani a fost agresat și anume aflându-se împreună cu prietenii săi, consumând băuturi alcoolice, s-a iscat un conflict, în urma căruia dumnealui a fost lovit cu un obiect dur în cap", a precizat Irina Burdujan, ofițer de presă al IP Orhei.



Între timp, medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor lui de supravieţuire.



"Pacientul a fost internat în secția Reanimare, în data de 11 decembrie, în aceeași zi a fost operat. La moment starea pacientului este stabilă, însă foarte gravă. Pacientul a fost internat cu traumă craniocerebrală, contuzie cerebrală gravă și cu hemotomă pe drepta craniului", a explicat Cristina Onila, purtător de cuvânt, Spitalul Raional Orhei.



Poliţia a deschis un dosar penal. Cel care va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă corelată cu gravitatea traumelor suferite de victimă.