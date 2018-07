Viaţa pasagerilor, în pericol! Parcul Urban de Autobuze necesită să fie reînnoit urgent

Parcul Urban de Autobuze necesită să fie reînnoit urgent. Majoritatea vehiculelor care circulă pe străzile din oraş sunt învechite. Unele au nevoie de reparaţie zilnică, iar din cauza că nu sunt autobuze de rezervă oamenii sunt nevoiţi să aştepte în staţii până sunt reparate şi pornesc din nou pe linii.

Cele 50 de autobuze care urmau să ajungă la Chişinău, întârzie să apară. Licitaţia a fost anulată din motiv că până la anuţarea concursului doar o singură ofertă a fost anunţată.

Pasagerii susţin că uneori refuză călătoria cu autobuzul din cauza că nu le este plăcut şi nici comod să circule în vehicule care le pun viaţa în pericol:

"Am fost nevoită să aştept şi 40 de minute. La noi toate autobuzele sunt vechi, de aceea se defectează foarte repede".



"Vin undeva peste 35-40 minute, dar pe grafic este scris 15 minute, stăm şi aşteptăm. Sunt vechi deja, foarte vechi. Dacă se strică aşteptăm altul.Vine repede sau nu? Nu".



"Sunt foarte vechi".



Autobuzele care circulă pe străzile Capitalei au o vârstă medie de 17 ani şi un parcurs aproximativ de 1 milion de kilometri. Asta în timp ce termenul de exploatare a unui vehicul este de opt ani. Parcul urban de autobuze numără în prezent 124 unităţi de transport. Ultima dată acesta a fost reînnoit în anul 2006.



Valeriu Cerchez este şofer pe autobuzul pe rută 49. De dimineaţă a făcut doar două curse, din motiv că vehiculul s-a defectat şi a fost nevoit să meargă să-l repare.



"O piesă de la sistemul de răcire s-a defectat. Îl schimbăm şi mergem mai departe pe cursă. Au ani sărmanele autobuze. - Câţi ani are autobuzul pe care îl conduceţi? Vreo 16 ani. E bătrân, ca şi mine", a spus Valeriu Cerchez, şofer.



"Cum se strică aşa le reparăm. Uneori şi de trei ori pe săptămână. Ele deja sunt foarte vechi, ar trebui schimbate. Ne chinuim până când cu acestea", a explicat Ştefan Petcu, lăcătuş auto.



O nouă licitaţie privind achiziţionare a 50 de autobuze va fi anunţată până la sfârşitul acestei săptămâni. Primăria este dispusă să aloce din start 30 milioane de lei pentru achiziţie.



"Noi deja am prezentat Agenţiei de Achiziţii cererea noastră pentru a fi publicat în Monitorul Oficial concursul de procurare a unităţilor de transport. Necesitatea autobuzelor este foarte stringentă", a precizat Vitalie Copaci, director Parcul Urban de Autobuze.



"Estimarea făcută de Parcul Urban de Autobuze se ridică la 110 milioane de lei. Licitaţia repetată se va desfăşura chiar în această săptămână. Sperăm că vom reuşi să cumpărăm autobuze noi pentru Chişinău", a declarat Vitalie Butucel, direcţia Transport Public.



Autobuzele noi vor fi repartizate atât pe rutele urbane, cât şi pe cele din suburbii.