Viaţa oamenilor în pericol. Zilnic, localnicii din Puhoi sunt nevoiţi să treacă pe un pod avariat. Ce spun autorităţile

Un pod avariat din Puhoi, raionul Ialoveni, care face legătura cu centrul satului, zilnic pune în pericol viaţa oamenilor. Chiar dacă localnicii, din sursele proprii şi cu o contribuţie a autorităţilor, au început reparaţia podului, lucrările au fost stopate, după ce firma de construcţie a anunţat cu întârziere că bugetul adunat este mult prea mic.

Încă în aprilie, Consiliul raional Ialoveni a alocat 112 mii de lei pentru reparaţie, iar sătenii au strâns 40 de mii. Acum câteva săptâmâni, însă, compania care a câştigat licitaţia a anunţat că sunt necesare lucrări suplimentare şi o expertiză tehnică, ceea ce duce la o creştere a cheltuielilor cu 700 de mii de lei. În aceste condiţii, agentul economic a decis să rezilieze contractul şi a lăsat totul baltă, iar oamenii continuă să meargă pe podul abrupt, punându-şi viaţa în pericol.



"Sunt bătrână şi mai trebuie o salvare, nimeni nu ne ajută. Trebuie numaidecât să facă podul. Dar dacă e glod, cum o să mergem?", a spus o localnică.



"Să trecem pe podul acesta nu putem. Luăm căruciorul în spate şi trecem, cu copilul în braţe şi cu căruciorul", a explicat o femeie.



Vicepreşedintele raionului Ialoveni, Victor Istratiev, susţine că autorităţile au alocat atât cât au cerut sătenii şi că un buget suplimentar pentru lucrări nu este prevăzut.



"Dacă Guvernul actual ne-ar aloca suma necesară, ne-ar ajuta, noi suntem...rapid tot facem", a declarat Istratiev.



Localnicii din Puhoi spun că o parte din vină pentru situaţia creată o are fostul primar, actualul deputat PAS, Petru Frunze. Mai exact, el le-a promis de mai multe ori oamenilor că va aloca din bugetul local 50 de mii de lei pentru reparaţia podului şi că îi va ajuta să încheie lucrărie cât mai curând, lucru care nu s-a mai întâmplat.



"Noi cerem ce e al nostru. Să dea ceea ce le-a promis oamenilor, ca să fie podul făcut", a precizat o femeie.



"Domnul deputat, fostul primar, domnul Petru Frunze a promis să aloce 50 de mii pentru reparaţia podului, pentru materiale. Până în ziua de azi, nimic nu s-a făcut. Iaca vedeţi, oamenii au contribuit cu bani, au luat din gura copiilor", a subliniat o localnică.



"Lumea din satele din jur să-şi dea sema pe cine au votat, că o să-i ajungă şi pe dânşii cum ne ajunge şi pe noi", a punctat un bărbat.



Petru Frunze susţine însă că nu primit nicio solicitare oficială de la cetăţeni pentru finanţarea lucrărilor pentru pod.



"Noi am fost dispuşi să alocăm bani însă am aşteptat şi contribuţia şi implicarea cetăţenilor. Cu părere de rău, în perioada în care mi-am exercitat mandatul de primar, timp de opt ani de zile, nu a fost creat niciun grup de iniţiativă care să vină la Primărie, să solicite că ei sunt dispuşi să contribuie şi ei la reparaţia acestui pod", a declarat deputatul PAS.



În satul Puhoi locuiesc peste cinci mii de locuitori.